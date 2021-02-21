奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！星座運勢老師奧斯分享2/22～2/28星座運勢，巨蟹座事業運最旺，金牛座愛情運最旺，獅子座金錢運最旺；另外天秤座事業運需要留意，魔羯座愛情運需要留意，雙魚座金錢運需要留意。

▍牡羊座

整體運勢★★★

下周牡羊座的朋友，轉入思考的一周，著重在思考方面，原因來自手邊的事情開始變的繁雜，讓行動力開始下降。

▍金牛座

整體運勢★★★★★

歡愉及慶祝的氣氛將充滿金牛朋友下周的生活，長久以來努力的事情也有望在下周開花結果，面對阻礙或瓶頸的朋友下周也許能減緩許多。

▍雙子座

整體運勢★★★

下周雙子的朋友，面對人事物的熱情會消退許多，且將感到些許的孤寂感，也因為在下周部分問題的產生也讓自己感到無力許多。

▍巨蟹座

整體運勢★★★★

下周巨蟹朋友則顯得踏實許多，處理事情起來穩定且切實，做事也認真許多，讓周遭朋友都對你讚譽有加，要好好的把握。

▍獅子座

整體運勢★★★★★

獅子座的朋友，下周將是個思緒清晰、快速的一周，自我管理相當良好，也因為如此，在面對人事物及狀況時，會有效且相當快速的解決許多問題。

▍處女座

整體運勢★★★★

下周處女朋友的思緒漸漸清晰了起來，面對事情邏輯佳，思路也變得更加清晰，下周心智相對成熟許多，整體來說會是還不錯的一周喔！

▍天秤座

整體運勢★★

天秤朋友，無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活，有那麼點守舊的狀況發生，要避免影響到你目前的生活喔！

▍天蠍座

整體運勢★★★★

天蠍朋友，下周思緒將靈活起來，處事也將踏實許多，是個向前邁步的一周，但對於事情的堅持度卻下降，有三分鐘熱度的狀況。

▍射手座

整體運勢★★★

射手朋友對於目前的現況開始呈現休息的狀況，或許是長久以來的努力在下周開始感覺到不堪負荷，因此有那麼點休息的念頭產生，整體狀況停擺。

▍魔羯座

整體運勢★★

下周魔羯朋友，需多加注意手邊的事情，會受到許多阻礙，部分事情下周都有停止下來的可能，而且都是沒有徵兆的，讓自己有點不知所措。

▍水瓶座

整體運勢★★★

下周水瓶朋友，過往的回憶或者想法重新浮現在目前的生活，讓自己在面對事情或處理事情時，又受到過去想法的影響，導致自己感到些許的無力。

▍雙魚座

整體運勢★★

下周雙魚朋友則顯得束縛許多，許多事做起來不是那麼得心應手，感覺綁手綁腳的，這樣的感覺有一部分是自己所導致，應多加注意。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載。更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】

(中時新聞網)