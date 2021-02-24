農曆過年連假結束後，下一個大家期待的假期就是本周末的228連假，在月底這段日子運勢會如何發展？運勢命理網站「生肖運勢天天看」分析，生肖屬龍、狗、羊、馬、豬的人在2月底鴻運當頭，有貴人相助，喜事不斷，財運也非常旺，存款迅速增加，228之前的這幾天運勢大好，令人羨慕。

▍1.生肖龍

屬龍人月底有「食神制殺」之吉運，心想事成，生活中遇到困難能有人出手相助，無比幸運。事業運非常的旺盛，辦事順遂，能力強，財運亨通，順利賺大錢，從此日子越來越富。

▍2.生肖狗

屬狗人月底有「三合貴人」到來，工作會更順利，多和同事或同行好友聚會能得到有用的消息，對將來升遷有利。有「食神制殺」之吉運，有吉星的照耀，會有特別好的財運，求財變得容易，有望達成心中的存款目標。

▍3.生肖羊

屬羊人月底有「天喜」桃花入命，愛情運勢佳，人逢喜事精神爽，自信滿滿，身邊好事不斷。單身者順利告白，可以收穫浪漫的愛情。有伴侶者與愛人出雙入對，形影不離，享受著溫馨幸福的生活。

▍4.生肖馬

屬馬人月底行「三合貴人」之吉運，福分降臨，生活輕鬆愜意，會有貴人臨門。事業蒸蒸日上，一切順心如意，大紅大紫名氣旺。財運亨通，容易發現致富的良機，錢包快速鼓起來。

▍5.生肖豬

屬豬人月底行「六合貴人」之吉運，貴人多多，工作和生活都非常好。有貴人扶持，能有大作為。工作上能力凸顯，事業通達，有很大的機率升職或進入高層。財富會增加，收入會進步，存款接連上漲。

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(中時新聞網)