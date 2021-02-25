明天就是元宵節，命理專家雨揚老師在FB粉絲團分享元宵節的大福星生肖有三個，屬猴、牛、雞的人在元宵節的能量很強大，不但自己的運勢很旺，還可以旺身邊人的運，元宵節這天多和這些福星來往，可以跟他們借到吉運。

▍1.生肖猴

屬猴人頭腦很好，為人幽默、口才好，是大家的開心果，事業方面的行動力很強，元宵節這天可以和屬猴人借靈氣，能讓人在事業運、桃花運更上一層樓，今年的工作和感情更順利。

▍2.生肖牛

屬牛人雖然今年犯太歲，不過不需擔心，只要在元宵節以前把太歲的符貼到書桌或是工作的地方，點上環香，就可以安太歲。除了這個方法，點光明燈、多參加法會都可以安太歲，方法很多，可以選擇幾樣有信心的做。屬牛人在元宵節這天做善事除了可以改變犯太歲的命運，讓運勢順遂，也可以帶給自己和他人身心健康和更好的願景。

▍3.生肖雞

屬雞人性格熱心，仗義直言，會為朋友兩肋插刀，所以屬雞人如果不被朋友信任，或是被朋友背叛，會特別難過，因為他真的是掏心掏肺在對待他的好朋友。屬雞人在元宵節這天會散發一種特別的魅力，如果不知道怎麼穿著打扮會更有人緣，可以請教屬雞人，會給你最好的建議。

雨揚老師另外建議元宵節這天的衣服和飾品盡量選擇紅色、橘紅色、紫色的，或吃這些顏色的食物，像是葡萄，都能帶來旺運的效果。

(中時新聞網)