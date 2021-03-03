首批AZ疫苗終於來台了！中央流行疫情指揮中心自COVAX取得的第一批20萬劑韓國廠AZ疫苗，今天上午10點25分由大韓航空運抵桃園機場，食藥署力拚7天內完成封緘程序，讓疫苗能用最快的速度開始施打，全國33萬名醫護優先接種，指揮官陳時中下午2點有最新說明。

20萬劑AZ疫苗今天上午10時25分，由大韓航空691班次空運抵達桃園國際機場，已於稍早降落，隨後由裕利醫藥物流運送接手。AZ疫苗由藥廠阿斯特捷利康（AZ）與牛津大學研發，台灣一共採購1000萬劑，首批透過COVAX取得20萬劑，根據中央流行疫情指揮中心訂定的施打優先順序，全國33萬名醫護人員將可優先接種。

首批AZ疫苗由韓航10時25分運抵桃園機場，將由醫護優先施打。(示意圖 達志影像)

根據最新研究指出，AZ疫苗接種一劑的保護效力是76%，接著延長12周以上後再施打第二劑，效力可達到82.4%。WHO建議間隔8到12周施打第二劑，因此台灣ACIP（衛福部預防接種諮詢委員會）也建議AZ疫苗第二劑最少間隔8周以上。

發言人莊人祥昨表示，英國衛生單位最新研究指出，針對750萬名70歲以上長者接種AZ疫苗第一劑，並於4週後評估有症狀者，接種疫苗後28天到34天保護力達到60％，35天後保護力更好，可達73%。

首批20萬劑AZ疫苗抵台，食藥署力拼7天內完成封緘程序，迅速開打。(陳麒全攝)

莊人祥說，另一項針對80歲以上的確診病人的研究，檢驗陽性14天之前是否打過疫苗，研究顯示打過一劑者，35天後可預防8成的住院率，因此AZ疫苗在70歲或是80歲以上施打都有不錯的效果。

指揮官陳時中日前表示，AZ疫苗到貨1周內開打，目前食藥署除已通過AZ義大利、韓國、德國3廠的審核，也擬定疫苗封緘程序，要讓疫苗到貨後順利於1周內快速開打。

圖為國內首批20萬劑AZ疫苗抵台。(陳麒全攝)

首批AZ疫苗為韓國廠製造，由大韓航空上午10時25分運抵桃園機場。(陳麒全攝)

圖為國內首批20萬劑AZ疫苗抵台。(陳麒全攝)

(中時新聞網)