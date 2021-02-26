隨著女性消費力不斷提升，帶動「她經濟」成為不可小覷的消費勢力，東森購物統計女性客群在電商占比已超過7成，此外，從購買產品來分析，女性過去主要瘋買彩妝保養商品，但近年女性逐漸趨向注重居家生活品質，購買需求逐步轉至居家生活及3C家電，迎接3月8日婦女節，看準女性購買力，東森購物網即日起到3/17推出「玩美女神節」。

活動主打家居生活、美妝、服飾、纖體食品等各種女性愛用商品可享特別優惠外，再祭出品牌神券，領取後下單享現折優惠，最低折扣38折起。此外消費滿額並登記，最高送5,588（折價券+東森幣）再抽美妝豪禮，全站單筆消費滿$3,000登記送BT21粉紅鐵盒化妝刷，另3月搭配22家銀行，卡友最高回饋20％，選擇指定超商再送購物金，APP首購登記就送肯德基蛋撻。

在這波玩美女神節購物檔期中，東森購物網主打商品優惠激殺最低38折， 女神商品首推LANCOME 蘭蔻超未來肌因賦活露100ml，原價$7,300，活動期間只賣$3,550，ELASTINEXOTB 草本植萃情人節限定洗沐4件組原價$1,096，現在只要$499，鍋寶薔薇系列-雙柄不沾湯鍋24CM 原價$3,190，活動優惠只賣$890，等於可享不到三折優惠。單筆消費滿$1,388抽美妝豪禮，累積消費滿$10,000元送888，滿$30,000送3,288，滿$50,000最高送5,588。

東森購物網同時推出「女神來占卜」遊戲，單筆消費滿$1,388元，即可參加一次抽獎，中獎率百分百，最高可抽得東森幣3,388枚，消費愈高，抽獎機會愈多！還可以看看今年運勢如何唷！

38婦女節搶攻女人購物商機，東森購物打出「玩美女神節」，活動目前銷售冠軍即為「IVENOR江宏恩代言日夜塑崩爆燃代謝組」、「CookPower鍋寶316全不鏽鋼11人份電鍋」及「白蘭新升級含熊寶貝馨香精華洗衣精補充包」，在女力崛起的時代，女人要更懂得寵愛自己，鎖定這波「她經濟」，台灣各大電商競相投入，預計將再帶動一波銷售熱潮。

(工商 )