一般都認為，男女交往，女生會比較黏人，但其實有少數男生較為依賴另一半，這樣的狀況尤其在婚後會更加明顯，搜狐網命理專欄就指出，有3生肖男生比女生還黏人，且結婚越久越離不開妻子。
生肖狗：
屬狗的男人對於感情非常忠誠，一旦愛上就不會輕易變心，婚後對於妻子也會加倍疼愛，隨著相處時間越久，他們對於另一半的依賴就會愈發強烈，只要一分開，就會全身不對勁。更多時候，屬狗的人比女生還要黏人，且佔有欲比較強，無時無刻都想要和妻子黏踢踢。
生肖兔：
屬兔的男人心思細膩，同時也是一個十分敏感且缺乏安全感的人，他們很在意另一半，眼裡容不下一粒沙子，只要看見妻子和異性說就很不是滋味，特別愛吃醋。生活中，屬兔的人相當依賴妻子，做什麼事情都會徵詢妻子的意見，時間久了就更離不開對方了。
生肖豬：
屬豬的男人天生害怕孤獨，特別容易患得患失，尤其在感情中，更加明顯，他們十分珍惜另一半，希望對方無時無刻和自己形影不離，因此在婚後更理所當然的成了妻子的跟屁蟲，相處越久，他們也變得越黏人，覺得只要能夠待在對方身邊就足夠了。
文章來源：sohu
(中時新聞網)
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