愛情從來都是妙不可言，每個人經營感情的方式大不相同，搜狐網命理專欄就點名3星座女生深諳男人心理學，總是容易讓他們越愛越沉淪！

雙子女：

雙子女聰明伶俐、個性鬼靈精怪，在感情中擅於猜心，總是能夠準確的掌握男人心思，也懂得撩人，堪稱情場老手，跟她們在一起完全不用擔心熱戀期稍縱即逝，她們像風一樣的善變心思，只要把握得當，反倒成了優勢，讓男人想牢牢抓住她們。

巨蟹女：

巨蟹女相當重感情，卻也不是傻傻的一昧付出不求回報，相反的，她們越是深愛，越有心機，會通過各種小細節掌握另一半的動態，再對症下藥，慢慢摸清對方的心思。她們知道，男人都渴望被溫柔對待，因此總能用溫情的一面卻對待另一半，但她們的溫柔絕非癡心付出，當她們哀傷難過時，非常需要另一半即時關懷，透過「你來我往」的互動，讓男人欲罷不能。

水瓶女：

水瓶女不是會將全部心思放在感情中的人，她們可以為愛痴狂，但不代表會被感情困住，相反的，她們就算離開，也能牢牢抓住男人的心。水瓶一旦喜歡一個人，絕對不會大張旗鼓的表態，反而會很有手段的對你欲擒故縱，聰明如水瓶，明明在耍心機，卻總是表現出一副無害的模樣，讓男人想著該如何佔有她們。

(中時新聞網)