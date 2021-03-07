心思細膩的人大多想法不外露，就連喜歡一個人都很隱藏，不會在心儀對象面前表現出異樣，越喜歡一個人，他們對那個人越冷漠，搜狐網命理專欄就指出，摩羯、獅子及處女座總害怕被喜歡的人看透，越喜歡一個人越會故意冷落對方。

▍摩羯座

摩羯座很傲嬌高傲，非常愛面子，越喜歡一個人，摩羯座越不會和對方太親近，只會默默觀察，摩羯座希望能夠靠個人魅力吸引他，讓他漸漸喜歡上自己，主動來向自己表白。在日常中，摩羯座則會故意冷落他，沒有人能察覺他們的心思及任何異樣。

▍獅子座

獅子座個性太強勢，開不了口不願意先告白，因此越喜歡你，他們就會越故意冷著你。獅子座的心裡總讓其他人猜不透，為了讓外人和他本人察覺不到自己的喜歡，獅子座會可以對他冷漠，熱情程度甚至比不上一個陌生人，因此獅子座如果能夠主動一點，他們的愛情之路會更順一點。

▍處女座

處女座個性很好強，不願意承認自己喜歡對方，會覺得自己居處在下風處，因此為了爭一口氣，處女座會對他冷漠一點，比對待別人都要冷淡。越喜歡你他們越故意冷著你。處女座的心思你別猜，因為他們心思深，一般人根本不知道他們在想什麼。

(中時新聞網)