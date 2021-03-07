美國一名女子10年來天天喝汽水又不愛刷牙，導致她上排牙齒爛光，必須做假牙。(圖翻攝自紐約郵報)

牙齒是一個人的門面，若偷懶不辛勤照護下場恐不堪設想。美國密西根州一名女子諾瓦科夫斯基(Victoria Irene Nowakowski)，原本擁有一口潔白亮麗的牙齒，更自傲有可愛的小虎牙，不過卻因為她10年來每天喝汽水，加上不愛刷牙的壞習慣，讓一口牙全爛光，幸好她目前已完成治療，更發出勸世影片要大家注意口腔衛生。

根據《紐約郵報》報導，諾瓦科夫斯基日前在抖音上傳了一段影片，內容中提到她在10年前天天都喝汽水、蘇打水等碳酸飲料，而4、5年前她染上菸癮，加上她沒有定期至牙醫回診，也不愛刷牙，常常只用牙線清潔了事，才會讓情況惡化。

直到上排牙齒幾乎發黃、爛光後，諾瓦科夫斯基才求助牙醫，她坦言，自己相當恐懼看牙，「我相當害怕看牙醫，光想到拔牙就讓我恐懼，我是花了相當長的時間，才鼓起勇氣走進牙醫看診」。

經過醫生的評估後，解決方法就是拔除所有壞死的牙齒，並製作假牙。諾瓦科夫斯基也說，10年前其實她的牙齒外觀看起來並無太大異狀，不過牙齒內部實際相當糟糕，「愛喝飲料加上不認真清潔，我為細菌創造完美生存的環境」。所幸，她後來接受治療，陸續花了幾年的時間裝上假牙，而她也以過來人的身分拍下影片紀錄，苦勸大眾口腔衛生真的不能忽視。

而此勸世影片發出後，不少網友直呼驚嚇程度高，影片高達20多萬人觀看，分享次數近5千次，「天啊，照顧好牙齒真的很重要」、「好貴的代價」、「真的要好好照顧牙齒」，也有網友感謝她拍出影片勸世，並誇獎，「裝上假牙後你笑得很美」。

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(中時新聞網)