一位網友日前在家中翻出了民國91年從事印刷工作時的薪資袋，仔細一看薪資明細，19年前月薪大約5萬元以上，文才發出不久就在網上掀起廣大迴響，不少網友崩潰，「薪資行情回不去了」，但也有人留意到加班時數160小時，直呼這薪水大概是用肝換來的。

一位男網友2月28日在臉書社團《爆廢1公社》發文，標題寫下，「民國91年的薪水，青春的回憶」，透過圖片可見，其中91年3月的薪資明細標註印刷組，底薪18,600元，加班時數則有117.5小時，加上各項獎金後，月薪為49,046元；另外一份91年1月的薪資更驚人，加班時數則有160小時，總計薪資則有5萬餘元。

薪資袋一PO出立刻引起網友回響，不少網友紛紛留言，「91年領二萬左右路過」、「91年比我現在還多」、「那個時候是土豪了吧」、「早期印刷真的很賺，現在就....」、「除了薪水啥都漲的年代」、「回不去了」；網友觀察到原PO的加班時數相當驚人，直說，「靠加班燃燒生命得來的」、「一個月加班160小時，以一個月31天計算平均一天加班5.16個小時，拿肝換的」。

不少網友在大掃除時，意外找出家中陳年的寶藏，先前也發生過網友翻出家中已逝長輩收藏的全新連號舊鈔，各種面額皆有，每種面額都厚厚一疊；也有一位人妻在廚房翻出三疊超厚的千鈔，開心地以為是老公頒發的年終獎金，結果真相是婆婆偷藏的私房錢。

(中時新聞網)