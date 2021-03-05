行政院4日提出退休軍公教再任私校專職教師的修法說明，全國教師工會總聯合會表示，這等於完全刪除雙薪肥貓的限制，讓雙薪肥貓捲土重來。全教總痛批行政院的說法欺騙人民，所謂的減少雙薪肥貓措施更是裝模作樣；民進黨政府過去對雙薪肥貓現象高舉改革大旗，但是極端做法被宣告違憲後，卻又完全不再限制，令人搞不清楚哪一個才是民進黨的真正面目？

全教總表示，教育部人事處推出4項「限制再任」措施，包括：將退休再任人數列為獎補助款減列項目；不得使用獎補助款支付薪資；政府補助的退撫儲金改由私校支付；公保費用改由個人負擔等。但明眼人一眼就可看出這些措施根本發揮不了限制作用。

首先是減列獎補助款，教育部完全沒有說明到底要多少比例的雙薪肥貓才要減列？而減列金額又是多少？事實上，教育部規定要減列獎補助的事項可多了，但對於私校的獎補助也沒少過。全教總指出，更何況，私校之所以聘請這些退休人員再任，有一大部分就是看重這些退休高官憑藉過去的人脈可以為學校爭取更多資源或獎補助。至於「不得使用獎補助款支付薪資」更是虛假，對私校來說只是金庫的錢從哪一帳戶出去而已。而不補助退撫儲金、公保費用，對私校和個人只不過是每月多支出一、二千元，對月薪七、八萬，甚至十幾萬的雙薪肥貓根本不算甚麼。

全教總痛批政委林萬億「政府的主張與看法（指退休軍公教再任私校職專職教師應停領退休俸），大法官並沒有接受」的說法，是把禁雙薪肥貓破局的責任推給大法官會議解釋，更是曲解大法官解釋文、欺騙人民。民進黨政府在年改時，用極其嚴苛的「超過基本工資即取消月退休金」條款限制雙薪肥貓，當時就有很大爭議，會被宣告違憲也不意外。然而，大法官解釋文是寫「改採比例停發而非全部停發以緩和不利差別待遇之程度」。這代表「雙薪肥貓」條款違憲的原因在於「全部停發」，並非不能「採比例停發」。

全教總表示，一向極力反對雙薪肥貓，在年改時就主張限制雙薪肥貓的做法應是「支領或兼領月退休金再任有給職務且薪資超過最後任職薪水半數時，停止領受百分之六十五月退休金權利」。亦即採適度限制，且個人提撥比例的月退休金不停領，以此避免酬庸；不僅符合大法官解釋意旨，也能有效減少雙薪肥貓。全教總並向蔡政府喊話：倘若真的有心改革，就採取全教總的主張，不要既想博取改革名聲又要裝委屈放水雙薪肥貓，「偽善面貌，實在讓人感到噁心！」

(旺報 )