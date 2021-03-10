【LIVE直播】AZ疫苗何時打？陳時中召開例行記者會說明｜2021.3.10

日前高中籃球聯賽HBL總冠軍賽如期舉行，但一年一度的藝文大賽卻被停賽，遭家長與學生砲轟，根本是雙重標準一國兩制。對此，指揮官陳時中今天表示，沒有雙標，辦活動只要遵循集會指引即可。

高中籃球聯賽HBL總冠軍賽日前落幕，衛福部長陳時中受邀開球，總統蔡英文也親臨現場頒發冠軍獎盃；但相較球賽照常開打，教育部卻宣布因疫情影響，停辦一○九學年全國學生表演藝術類競賽團體組競賽，家長團體質疑，球賽現場觀眾多，球員打球也沒戴口罩，但藝文競賽卻是說停就停，教育部根本「雙重標準、一國兩制」。

家長團體、師生日前不滿，指出「第一年停賽是意外，第二年再停賽就是教育部失職」，呼籲教育部，應重新跟地方政府、學校、家長三方協商，比賽可延期，但不要取消。

陳時中表示，教育部辦每項活動都有時序與場地安排，這樣的宣布應該跟防疫沒有直接關聯，但執行面相關的困難與既定行程有關，詳細情況應該由教育部說明，但基本上與防疫無關，只要遵循集會指引即可。

中職至今還是限制觀眾，且應援方式也有限制，外界關心是否標準也都不一。副指揮官陳宗彥表示，每個主辦單位都是按照防疫指引訂定防疫計畫，中職開放78%的座位，這是中職提出的防疫計畫，球迷在觀眾席飲食行為限制等都在其中，只要符合整個指揮中心頒訂的集會活動指引措施就可以，這是主辦單位認為做得到，且也要朝該方向努力。

ＨＢＬ沒有開放飲食，全程配戴口罩，中職則是隔壁座位沒人，否則就要去飲食區吃東西。若有滾動式調整，就根據疫情狀況來審查中職的防疫措施與計畫。

陳時中表示，指揮中心的本身和主辦單位之間的關係為何，我們這裡有的是強制的要求與禁止事項，剩下都是主辦單位可自行評估與管理能力，若管理做得到，但若認為有所擔心，也可以尋求指揮中心專家意見。主要由主辦單位評估能否有效管理。

(中時 )