許多民眾捐款時往往憂心不知自己的款項流到哪裡，近年也傳出有社福團體挪用款項一事，使許多民眾改採「物資捐款」，包括捐贈米、麵、罐頭、衛生紙、牙膏、洗衣精等都可以捐，每年提供近5000戶的1919食物銀行就希望今年可以募集足夠物資，協助民眾。

據基督教救助協會指出，1919食物銀行為基督教救助協會與教會協同設立600間1919食物銀行分行，每2個月發送一次食物包，每年提供約5000戶民眾食物協助，其中多數為高齡中者、獨居長輩。

基督教救助協會副秘書長鄭夙珺表示，1919食物銀行已經成立多年，受到近年來許多民眾關心自己捐款流向，除了會提供徵信、讓民眾知道自己的捐款去向外，也提供如「產銷履歷」的物資去向，讓民眾清楚自己捐贈的物資流向。

夏姿‧陳今天舉行「慈善特賣會」，並把部分所得捐予教育部的「學校教育儲蓄戶」，今年也將把部分所得捐贈給基督教救助協會，一起為弱勢兒童的未來集資鋪路。

(中時 )