雖然日本政府宣布取消了包含東京都在內的緊急狀態，但全面禁止國外民眾新入境許可，而日本《共同社》調查，至今依舊有4成的日本民眾認為應該取消東京奧運與東京帕拉林運動會(殘障奧運)。

《共同社》這份調查當中有39.8%民眾認為東京奧運應該取消，只有23.2%民眾認為應該如期舉行。高達82.2%的民眾擔心變種新冠病毒會在東京奧運期間大爆發，65.6%民眾認為日本政府在推行疫苗接種方面過於緩慢，而且只有28.9%的已接受疫苗接種民眾感到滿意。

《朝日新聞》也公布民調，85%的民眾支持東京奧運籌委會與日本政府決定不開放國外觀眾入境觀看東京奧運，僅有11%民眾認為應該要開放國外民眾入境看奧運。

對於東京奧運是否應如期舉辦，《朝日新聞》調查結果與《共同社》調查相當接近，認為應如期舉辦的民眾只有27%，認為需要延期的有36%，認為必須取消的有33%。

不過相較於日前有高達8成民眾認為應該要延期或是取消的調查報告顯示，如今隨著疫情逐漸獲得控制以及開始接種疫苗之後，支持舉辦的民眾已有上升趨勢。

(中時 )