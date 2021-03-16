今年8月28日將舉行公投投票，目前除重啟核四確定成案，反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁公投已跨越第二階段連署門檻，國民黨立委鄭麗文今質詢行政院長蘇貞昌及相關部會首長，若公投通過是否要下台負責，蘇貞昌表示，這次是政策公投，不是政治公投，政策見仁見智，都有不同的聲音表達。

面對此次4個公投議題，鄭麗文除點名蘇貞昌，還包括相關的部會首長經濟部長王美花、衛福部長陳時中、農委會主委陳吉仲，如果公投通過，是否要辭職下台負責。

鄭麗文詢問王美花，如果公投通過，是否會因為跟主張政策相反而辭職下台，王美花說，經濟部長是政治任命，長官請我們繼續工作，就會為人民持續工作。

鄭麗文再問陳時中，萊豬公投若通過，是否會請辭，陳時中說，這是科學的問題，我們是依照科學的證據決定政策，不會因公投結果下台。陳吉仲則說不管公投結果，希望為養豬產業永續經營。

鄭麗文最後再追問蘇貞昌，公投民意否決政府政策，難道不用有人負起政治責任嗎？蘇貞昌再度搬出「馬維拉」救援，聲稱一直主張重核四、當年經建核四的馬總統，在決定封存核四也沒辭職下台。

(中時 )