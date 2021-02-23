認識新朋友時最怕對方居心不良，表面上裝做和善的樣子，其實肚子裡都是壞水，就連對親友也能毫不留情的利用。運勢命理網站「十二生肖運勢推算」點名生肖屬馬、狗、羊的人性格最狡猾，與人結識通常都是為了自我利益，當對方沒有利用價值會立刻拋棄往日情誼，與他深交要特別當心，因為隨時可能會被背叛或傷害。

▍1.生肖馬

屬馬人性格小心眼，擅於記仇，心胸狹隘，絕對不會放過那些得罪過他們的人。他們對任何人都很提防，就算對他再好也難以讓他們真心對待，還可能被當成傻子，反過來被算計，甚至被佔便宜。他們會為了利益不惜犧牲一切，就算要出賣親友也在所不惜。因為他們老奸巨猾，會把自己的壞心眼隱藏得很好，從外表看來完全看不出他是這樣的人。

▍2.生肖狗

屬狗人心機很重，很會趨炎附勢、察言觀色，巴結奉承的事情做起來非常順手。面對利益，會在暗地裡極力爭取，表面上卻裝做不在乎，他們口才很好，若想要哄騙他人簡直易如反掌。如果有特殊目的而結識某人，在對方沒有利益可圖後，會直接把人扔在一邊，不顧往日舊情，會讓人非常受傷。

▍3.生肖羊

屬羊人很會忍耐，也不太會主動攻擊他人，有不錯的人際關係，不過一旦生氣會讓人非常畏懼，他們自尊心很強，如果有人碰觸他們的底線，他會用盡各種方法來報復對方，屬羊人腦筋都非常靈活，多得是方法在他人背後搞鬼，若被他盯上根本逃不了。

(中時新聞網)