有些人的生活總是多采多姿，因為他們總是求新求變，最喜歡各種刺激的事情。星座運勢網站「醬子聊星座」分享，水瓶座、射手座、雙子座的人最討厭一成不變，他們性格狂野、追求刺激、崇尚自由，像是一匹脫韁之馬，最討厭被管，不會被任何人收服。

▍第三名：水瓶座

水瓶性格叛逆，喜歡與眾不同的人或事，不喜歡和大多數平凡人一樣，走相同的路、讀一樣的書，擁有特別的個性，而且從一而終。水瓶其實又孤獨又狂野，不被他人理解，同時又不稀罕別人能懂。這樣的水瓶當然很難被人收服，除非水瓶自己願意打開心胸才有可能。

▍第二名：射手座

射手崇尚自由，畢生最討厭的就是被人管束，所以親密關係對於射手來說，有時候會是負擔，當有人試圖想要插手射手的人生時，雖然不一定會反抗，但是他們一定會逃跑。射手算是脾氣很不錯，也很尊重、理解任何一種人的生活方式和想法，所以射手會想要別人給予相同的尊重，他們認為：「你可以不認可我，也可以討論我，但是絕不能收服我，管束我。」

▍第一名：雙子座

雙子也是極度討厭被管的星座，而且他們會比射手更不安於現狀，他們喜歡求新求變，日子一旦開始變得無趣，雙子就會想來點不一樣的事情，不管後果如何，那不是他們考慮的事情。比起安安穩穩，雙子更想要的是刺激，他們只會對自己的想法負責，其他人不管是誰，雙子都不會為此放棄自己想要的，雙子太狂野，能收服他們的人也許並不存在。

【本文轉載自微信官方帳號「醬子聊星座」（ID：jiangzi066），經作者授權轉載】

(中時新聞網)