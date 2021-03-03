搶救桃園大潭藻礁公投連署在網路發酵，令民進黨政府大為緊張，府院黨全面動員護航「中油第三天然氣接收站」（三接）開發案，引發民意強烈反彈，一天就新增三萬多份連署書，大有機會衝過三十五萬份門檻。

民進黨政府拒絕將三接遷移到台北港，堅持在藻礁生態敏感區建造天然氣接收站，理由是環評曠日費時，若更改地點，將延遲十一年完工，供電恐大受影響。

為了力推二○二五年達到「非核家園」的目標，民進黨政府在電力缺口尚未有解時，即悍然決定拆除核四設備，並急著運往國外，企圖以「既成事實」斷絕核四復工的可能性，似乎毫不擔心會出現電力供應不足的問題。

從另一個角度來說， 自二○一八年「以核養綠」公投過關，《電業法》廢除相關規定後，若非民進黨政府堅持非核家園目標不變，台電不見得要急著在二○二二年新增三座燃氣機組，促使中油必須配合趕在大潭海岸興建三接。

就因果邏輯來說，是因為民進黨政府政策錯誤，又不肯修正，才使得在大潭藻礁區興建三接變成不得不為的選擇。如果政府願意以較穩健的方式，按部就班減核、廢核，逐步邁向非核家園，人民又怎會被迫在守護藻礁與維持電力之間，做出零和的選擇呢？蔡政府憑什麼以缺電來威脅、恐嚇全民？

同樣的施政邏輯，在開放萊豬決策上也能看到。去年八月底，總統蔡英文一聲令下開放萊豬進口，而且完全沒得商量。由於政策漏洞百出，加上官員護航的言行過於荒謬，反萊豬民怨迅速累積，最後催生出反萊豬公投，第二階段連署書在短短五十天內累積超過七十萬份，創下二○一七年《公投法》修正後，最短時間內達成最高連署份數的紀錄。

另一個值得注意的是，反萊豬與藻礁公投能夠引起社會翻騰，與年輕世代踴躍投入密切相關。尤其連署進度原本嚴重落後的藻礁公投，之所以能突然衝出巨大聲量，就是因為年輕人積極在網路上推動連署，甚至有三十所大學發起「粉紅風暴」行動，這股風潮對執政黨而言是一大警訊。

蔡政府別再自認能掌握並收服青年族群，不要以為民進黨說什麼，年輕人就會聽什麼。年輕人在乎自己的未來，當然就會關注食安與環境等議題，不再對這個傲慢又鴨霸的政府來者不拒。

對於萊豬及藻礁所掀起的社會反彈，蔡政府必須體認到，任何決策都要與社會進行溝通，取得人民認同，才能順利推動，不該再迷信網軍與哏圖。請珍惜人民的善良與耐心，不要讓官逼民反成為台灣的常態。

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(中時新聞網)