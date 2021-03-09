藻礁公投有解嗎？台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，蔡政府如果叫側翼去妖魔化藻礁公投領銜人，那是下三濫、走火入魔的手法，情況只會越來越糟，反彈只會越來越大。

他表示，蔡政府現在除了在公投民意戰場上正面迎戰，還能怎樣？說真話、講真話、除了真話還是真話

游盈隆深夜在臉書發文說，藻礁公投既然已成定局，蔡政府就別再急著找潘忠政老師私了；事實上，也不可能私了！擺在眼前只有一條路，就是訴諸整體社會，說服社會大眾，如果能獲得社會絕大多數人的肯定和支持，讓藻礁公投不通過，那才是根本解決之道。

他說，如果叫側翼去妖魔化藻礁公投領銜人，那是下三濫、走火入魔的手法，情況只會越來越糟，反彈只會越來越大。

他指出，話說從頭，觀塘液化天然氣接收站，又稱第三接收站，簡稱三接，中油已籌劃多年，因2018新北市長選舉因素，行政院環保署在2018年10月急急如律令通過環評，2019年11月正式開工，迄今一年多，如今卻激發出一個超高人氣的藻礁公投，簡直就是半路殺出一個程咬金。

(中時 )