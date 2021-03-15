桃園第三天然氣接收站興建引發藻礁公投風暴，傳總統英文找上台塑集團總裁王文淵協助救火，將在雲林麥寮興建天然氣接收站，獲王文淵正面回應，但經濟部與台塑化雙雙出面否認。對此，前民進黨立委林濁水表示，蔡總統急了，又跑到第一線辦事，但三接轉向麥寮經濟部評估後認為不可行，一切又將回到原點。
林濁水今(15日)在臉書上表示，總統急了，又站到第一線辦事了，日前更當面向工總理事長王文淵詢問在麥寮天然氣接收站，「沒想到」總統開口，王文淵現場答「政府怎麼說，就怎麼配合」，讓蔡總統信心大增，認為解決藻礁爭議有望，要求經濟部加速推動。
但林濁水也指出，經過評估後，經濟部現在只好老實說根本不可行，「一切回到原點，只好回頭拚公投，治國真不是容易的事」。
此外，對於外傳麥寮接氣站救三接，經濟部與台塑化今日同聲否認，台塑化董事長陳寶郎表示，台塑確實有計畫因應六輕麥電的燃煤機組改做燃氣機組，擬興建天然氣接收站，但與三接是兩碼事；經濟部能源局發言人李君豊則表示，台塑在麥寮有很多燃煤發電機組，因燃煤機組的排碳問題，便有規畫改成燃氣，這與三接沒有關係。
同時，總統府發言人張惇涵今天也表示，基於「距離太遠、工程難度高、無法解決南電北送、時程來不及」四個原因，「麥寮電廠並非三接的替代方案，也不是三接的備案」；行政院發言人羅秉成則指出，外界所謂的麥寮方案，並非三接的替代方案。
(中時新聞網)
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