農曆年節多半在正月十五元宵節過後才算結束，不過搜狐網命理專欄就點名4生肖，年節好運一路旺到3月份，不僅桃花朵朵開，財運更是滾滾來！

生肖馬：

屬馬的人聰明伶俐、性格孤傲，無論處在什麼樣的環境都能適應良好，步入3月份後，不僅財福雙至，錢財只進不出，就連桃花也找上門，對於渴望擁有另一半的人，想要早日脫單，就要多多展示自己的優點。

生肖龍：

屬龍的人天生不愛計較，喜歡清閒自在的過日子，步入3月份後，陽氣旺盛，好運不斷。感情方面，桃花飆漲，想覓得良人的話，記得努力加把勁，就能脫離單身。

生肖雞：

屬雞的人命中帶財，一生運氣頗為旺盛，無論做什麼事情都有貴人拉抬，3月份後更是「大財偶得、小財不斷」，因此屬雞的人從來不愁阮囊羞澀沒有錢花，即便花錢大手大腳，但也能存下不少錢。再者，富有理財觀念的他們，金流透過得宜的運用，自然能夠越老越富。

生肖狗：

屬狗的人腦袋精明，賺錢也很有一套，他們懂得洞察人心，不喜歡做沒有意義的事情，更多時候是投入商業領域，3月起無論是正財或是偏財都呈現大好之勢，做什麼都能發財，不僅貴人上門，還容易走鴻運、發橫財。

(中時新聞網)