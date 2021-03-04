生活、職場最怕遇到小人，如果自認清白卻無端被他人相害，當然令人感到非常不快。運勢命理老師艾菲爾在FB粉絲團分享，生肖屬龍、蛇、雞的人在今年3、4月特別可能被小人陷害，一定要特別提高警覺，尤其第一名生肖雞可能會被刻意抹黑，若非必要出席的社交場合，就盡量少去。

▍第三名：生肖龍

雖然生肖龍在3、4月間犯小人問題沒有特別嚴重，但各種不大不小的倒霉不順累積起來，也很煩心。最近身旁的人都想提供協助，但卻搞不清楚狀況，最後反而越幫越忙，加上你也不知道該怎麼拒絕，最後只能自己苦哈哈地收拾爛攤子。特別是最近家人老打著「為你好」的名號，逼你做一些不想做的事，甚至好幾次都差點要吵起來，真的令你感到心力交瘁。

▍第二名：生肖蛇

原本就容易衝動的生肖蛇，3、4月會在小人的刻意誘惑下，做出無法挽回的錯事。一開始還把對方當朋友，殊不知他就是故意接近你，要使壞的小人，不只讓你跟原本信任的親朋好友疏離，更利用你的義氣讓你做出許多錯事。提醒生肖蛇務必要識清誰是值得信任的人、誰又是小人，別讓自己的真心被辜負，還傻傻地幫人數錢。

▍第一名：生肖雞

生肖雞在3、4月要注意不可和人起爭執，因為會和你吵架、發生口角的人，都不懷好意，他們抓住你的弱點，故意引發爭執，讓你露出情緒化的那一面，好讓你丟掉原本談好的工作、賺錢機會，甚至詆毀你在朋友、愛人面前的形象，以達到目的。提醒生肖雞在陽曆3、4月要保持情緒穩定與理性，可以的話，就推掉非必要的社交，少點聚會、少點煩惱。

【本文轉載自「塔羅牌老師艾菲爾」粉絲團，經作者艾菲爾老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「 塔羅牌老師艾菲爾 」粉絲團】

(中時新聞網)