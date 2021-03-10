不論是個性互補還是相似，每個人都有一套自己的擇偶標準，搜狐網命理專欄就公開，4對生肖組合是天造地設的一對，不僅互相崇拜、有共同語言，相似的性格更讓他們的婚姻十分幸福。

▍1.屬虎女vs屬龍男

很多人認為屬虎女和屬龍男都過於強勢，並不適合在一起，其實不是這樣！屬虎女和屬龍男都非常有自己的主見，他們在一起時總會為了聽誰的決定而爭吵，而他們的感情並不會因這些爭吵而降溫，反而讓他們更有共同語言。

▍2.屬兔女vs屬蛇男

屬蛇男事業心特別重，經常為了工作而無暇照顧家庭，而屬兔女溫柔可人，願意為了家庭而付出，他們二人的結合可以說是十分完美的，二人互補的性格，讓他們的婚姻生活十分幸福，但是屬兔女也應該適當堅持自己的主見，保留一些自己的決定權。

▍3.屬鼠女vs屬虎男

屬鼠女的聰明機靈吸引著屬虎男的目光，而屬鼠女同樣欽佩屬虎男的年輕有為，二人能夠走到一起是實至名歸的。屬虎男的吸金能力很強，屬鼠女又很善於理財，二人的日子過得十分火熱，雙方在一起就會大富大貴，相當讓人羨慕。

▍4.屬猴女vs屬羊男

屬猴女和屬羊男十分相配，他們都是非常浪漫的人，交相輝映且很有趣，他們的婚姻生活一點都不乏味，根本不會有七年之癢，他們的浪漫讓愛情得以保鮮。二人都有著極好的人緣，大家都非常祝福這一對的結合，希望二人的日子能夠更旺。

(中時新聞網)