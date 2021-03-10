長榮2月合併營收296.29億 創新高 18:302021/03/10 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （營運暢旺，長榮2月合併營收296.29億元，創新高。圖／長榮提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 貨櫃航運長榮（2603）2月合併營收再刷新高紀錄達296.29億元，年增125％，月增4.19％；累計前兩月合併營收為580.64億元，年增95.35％。近期遠東到美東、美西航線的運價維持在高檔，預料長榮第一季獲利將大幅成長。 美時2月營收10.16億 寫單月新高 國際客戶拉貨強勁 岱宇、力山2月營收 同期新高 (工商 ) #長榮 #合併營收 #創新高 #營運暢旺 #貨櫃航運 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》榮剛2月營收雙衰 後市可望逐月攀升 16:492021/03/10 財經 《半導體》力成2月營收同期次高 3月起動能回升 11:432021/03/10 財經 《興櫃股》明躍2月營收續寫同期高 前2月增2倍 17:402021/03/10 財經 農曆年家電買氣挹注 集雅社2月營收灌頂創單月新高 12:172021/03/10 財經 永冠-KY2月及前二月合併營收創同期新高 18:132021/03/10 財經 文曄2月營收 年增逾五成 18:292021/03/10 財經 《其他股》福貞2月營收倍增 前2月增逾7成 10:012021/03/10 財經 《生醫股》同期新高 軒郁2月營收年增近3成 10:182021/03/10 財經 劍麟2月合併營收2.56億 年增3.24％ 10:312021/03/10 財經 假期影響 榮剛2月營收4.8億元、年減30.8％ 16:592021/03/10 財經 美利達2月營收大增6成 早盤歡呼 10:092021/03/10 財經 財經熱門新聞 全球金融市場泡沫暗湧 知名投資人曝兇手是他們 - 財經 中芯傳14奈米製程良率追平台積電 訂單排到2022 - 財經 台積電賺不到錢 抽中這兩檔爽賺8萬 - 財經 才跟台積電下單5奈米 大客戶挖走台灣200名半導體人才 - 財經 接棒領漲 金控五強市值飆 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。