貨櫃航運長榮（2603）2月合併營收再刷新高紀錄達296.29億元，年增125％，月增4.19％；累計前兩月合併營收為580.64億元，年增95.35％。近期遠東到美東、美西航線的運價維持在高檔，預料長榮第一季獲利將大幅成長。

(工商 )