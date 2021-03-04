林姓男子懷疑妻子與張姓男子通姦，在LINE上假冒妻子身分與張男閒聊，蒐集張男性生活等個人資料，作為控告張男侵害配偶權的證據，因而挨告。林男辯稱，如果不這麼做，永遠無法取得妻子通姦事證，這是行使「不貞蒐證權」，但台北地院認為，林男的目的不符合例外要件，仍依違反個資法判他3月徒刑，得易科罰金，可上訴。

判決指出，林男將自己LINE帳號的暱稱改成妻子的名字「陳○○」，將張男加入好友後，在聊天過程取得張男性生活、家庭、職業、聯絡方式、醫療、社會活動等個資，之後對張男提起侵權行為損害賠償告訴時，將張男個資做為證據提出，因而挨告。

林男否認犯行，辯稱是為了調查妻子婚外情，而且個資都是張男自己講的，他如果不用妻子暱稱，永遠無法取得妻子通姦事證，若跟妻子討論，更不可能會獲得妻子同意。

辯護律師則說，林男行使「不貞蒐證權」，未使用強暴、脅迫等方式違反張男自由意志，而且目的是為了在民事訴訟中提出，主張自己權利，並未流出，難認有為自己或第三人不法利益，或損害張男財產上利意的意圖。

但法官認為，林男營造妻子與張男重修舊好的假象，誘使張男說出私密資料，不是以誠實及信用方法取得個資，屬違法蒐集；且林男提民事訴訟求償，目的就是為獲取個人財產利益，與個資法但書所指的增進公益、免除當事人生命財產上危險、防止他人權益重大危害等例外情況都無關。

法官指出，林男若要蒐集通姦事證，可透過與妻子平日生活互動、觀察妻子與他人的人際互動等方式進行，卻未循正當途徑處理感情糾紛，違法蒐集個資，嚴重侵害張男及張男女兒的隱私權，故依違反個資法判刑3月，得易科罰金9萬元。

(中時 )