由於逢農曆年長假，凱美(2375)併入旺詮2月合併營收為4.42億元，月減6.57%，凱美自結1月稅後盈餘為9200萬元，單月每股盈餘為0.69元，旺詮自2月17日起針對大中華區代理商調漲電阻價格15%，隨著旺詮晶片電阻價格調漲，凱美預估，第1季業績將較去年同期顯著成長。

凱美電機子公司帛漢與奇力新(2456)子公司旺詮股權已於1月底完成轉換，2月起旺詮營收開始併入凱美，新凱美2月合併營收為4.42億元，較去年同月合併營收成長106.3%，其中電容產品營收為1.11億元，年成長23.4%，風扇產品營收為1740萬元，年成長5.5%，電阻產品營收為3.13億元，年成長43.6%；累計前2月合併營收為10.84億元，年成長109.9%。

凱美因股價波動劇烈，日前應主管機關要求公告自結1月獲利，凱美1月合併營收為4.72億元，年成長56.19%，創下單月歷史新高，公司自結1月稅前盈餘為1.14億元，稅後盈餘為9200萬元，年成長149%，單月每股盈餘為0.69元。

旺詮自2月17日起針對大中華區代理商調漲電阻價格15%，隨著旺詮晶片電阻價格調漲，凱美預估，第1季業績將較去年同期顯著成長。

(時報資訊)