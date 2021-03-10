繼晶片電阻之後，為反應上游材料價格上揚，凱美(2375)預計自4月1日起調漲鋁電容產品價格，平均漲幅約6%，在晶片電阻及鋁電容價格調漲下，有助於提升凱美毛利率及獲利。

上游原物料價格連番飆漲，連帶電子零組件也吹起漲風，繼2月17日起針對大中華區代理商調漲電阻價格15%，凱美再針對鋁電容調漲價格，以反應上游材料成本的增加。

凱美在漲價通知上表示，國際原物料價格不斷上升，國際鋁價漲幅已經超過3成，因此鋁箔、鋁殼、導針、膠蓋價格也隨之大幅上揚，另外，人事成本與人民幣升值也造成電解電容器整體成本上升，公司在迫不得已之下需要調漲價格，以維持供貨穩定及優良服務，新價格自2021年4月1日起新單生效；具體的調漲規格及單價將由公司營業窗口連繫。

據了解，此次凱美鋁電容價格平均漲幅約6%。

凱美電機子公司帛漢與奇力新(2456)子公司旺詮股權已於1月底完成轉換，2月起旺詮營收開始併入凱美，新凱美2月合併營收為4.42億元，較去年同月合併營收成長106.3%，其中電容產品營收為1.11億元，年成長23.4%，風扇產品營收為1740萬元，年成長5.5%，電阻產品營收為3.13億元，年成長43.6%；累計前2月合併營收為10.84億元，年成長109.9%。

凱美自結1月稅前盈餘為1.14億元，稅後盈餘為9200萬元，年成長149%，單月每股盈餘為0.69元。

由於旺詮自2月17日起針對大中華區代理商調漲電阻價格15%，加上此次鋁電容價格調漲，將有助於提升凱美今年毛利率及獲利。

(時報資訊)