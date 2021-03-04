金曲歌王蕭煌奇宣布推出睽違4年的第7張台語專輯《舞台》，首波同名主打〈舞台〉由金曲作詞人武雄填詞、蕭煌奇譜曲，歌詞融合他的親身經歷，還加入了戲曲和饒舌嘻哈元素，傳達音樂上的傳承與創新，力邀國寶女星潘麗麗、新生代饒舌歌手黃昺翔合唱，再加上書法大師張炳煌揮毫題字，以金獎級的豪華陣容迎接庚子牛年。

蕭煌奇曾奪下4次金曲獎最佳台語男歌手、3次最佳台語專輯獎，共7座金獎讓他穩站代表「現代」的C位；潘麗麗發揮精采的歌仔戲唱腔，象徵無可取代的「傳統」；黃昺翔則透過饒舌歌詞：「我知影總有一工 你會認得我的名」，唱出對未來的展望。

除了推出全新專輯，蕭煌奇也宣告將於全台巡迴演出，4月3日自台北Legacy起跑，4月17日於Legacy台中、4月24日於高雄Live Warehouse大庫演出。他每次現場演出總是唱到欲罷不能，演出時間超過3小時，堪稱「CP值最高歌王」。為了配合場地演出時間限制，蕭煌奇經常被要求刪歌，讓他難以取捨，笑說：「每首歌都像我自己的小孩，所以每發一張專輯，歌單就更難安排！」《舞台》專輯12日展開預購，同名主打〈舞台〉6日上線。

蕭煌奇睽違4年，推出最新台語專輯《舞台》。（環球音樂提供）

(中時 )