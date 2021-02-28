從明日開始就是3月，代表溫暖的春天也即將到來，星座命理專家艾菲爾老師在臉書上發文，點名4個生肖的人會在春天，也就是陽曆3、4月的時候「鹹魚翻身」，擺脫過往的霉運、迎接好運！其中第一名的生肖事業運變得非常旺盛，備受上司寵愛。

▍第四名：生肖虎

在過去，生肖屬虎的人運勢一波三折，常常面臨諸多煩惱，難以平靜下心來做事，必須付出更多的努力才能得到小小的收穫。

不過春天來臨後，你們會受到「太陽吉星」照拂，厄運全部退散、好運逐漸降臨，這讓你們開始想要改變生活，考慮換新工作、搬新家，甚至是到新的城市扎根發展，只要下定決心，一定很快就能獲得成功。

另外，屬牛者的愛情運也不錯，今年有望和愛人步入禮堂，可以家庭興旺、健康平安。

▍第三名：生肖鼠

生肖屬鼠的人過去真的辛苦了！前陣子你們的運勢難以發展，做任何事都覺得困難重重，小人也層出不窮。

然而進入辛丑年後，你們的運勢逐漸提升，特別是在春天、3月開始，整體的運氣明顯翻紅，事業上迎來許多好消息，以前的辛勤努力都得到回報，甩開過往的霉運後，你們做事越來越順暢，可以說是小人退散、貴人降臨。

接下來不管是事業或愛情，發展都會相當順利，你們會在貴人的幫助下發光發熱，甚至這一波好運有可能延續一整年！

▍第二名：生肖牛

之前因為「病符」凶星影響了屬牛者的健康，而且多半都來自於「腸胃」的不舒服，也有可能平常都相當健康，但情緒上的易怒、緊張，導致腸胃不適。

但在進入春天後，你們的健康運勢會有大幅的好轉，不順的生理和積鬱煩悶的心理都可消除，背後最主要就是源於你們的心態變好了，不再糾結過去、苛責自己，健康當然有所改善。

在飲食均衡、身心靈愉快的情況下，屬牛者將能夠健康地度過春天，所有的疼痛、不舒服都會煙消雲散！

▍第一名：生肖馬

屬馬者之前過得相當忙碌，除了事業上的煩惱很多，來自家庭的壓力也快要把你們壓垮。

不過春天之後，特別是從陽曆3月開始，屬馬者將會獲得吉星拱照，事業也受貴人星影響，為你們帶來超高的人氣和好運，不管朋友、同事、領導、上司都非常寵愛你們、尊重你們的意見。

此外，在感情方面也不需擔憂，你們有機會遇到值得依靠的對象；若是有想結婚的人，也要好好把握春天桃花運極佳的大好時機。

(中時新聞網)