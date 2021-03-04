吉安鄉公所防治登革熱環境消毒工作共分2階段，第一階段是針對路面上的公共區域，以噴霧式藥劑消毒。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

吉安鄉公所防治登革熱環境消毒工作共分2階段，第二階段則是針對排水溝內部，以煙霧式藥劑進行消毒，消滅病媒蚊及蟑螂等害蟲。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

吉安鄉公所防治登革熱環境消毒工作只能治標、不能治本，籲請民眾擔任環境衛生守門員，徹底落實「巡、倒、清、刷」工作。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

春天後母面，近日氣溫忽高忽低、降雨交替，造成環境潮濕，利於病媒蚊繁殖；吉安鄉公所自下周一起，將進行防治登革熱環境消毒工作，展開全鄉18村大消毒作業。

近日氣溫逐漸升高，降雨頻繁，加上梅雨季將至，悶熱潮濕環境容易讓病媒蚊蟲孳生，且花蓮特有名產、俗稱「黑金剛」的小黑蚊也陸續現身，吉安鄉公所清潔隊將訂於3月8日至4月28日，針對全鄉18村內進行今年首次防治登革熱環境消毒工作。

吉安鄉公所清潔隊指出，環境消毒工作共分2階段，第一階段是針對路面上的公共區域，含道路、水溝表面等，以噴霧式藥劑消毒，第二階段則是針對排水溝內部，以煙霧式藥劑進行消毒，消滅病媒蚊及蟑螂等害蟲。

清潔隊說，每村巷弄原則上排定噴灑藥劑2天，排定日期如遇雨天則先暫停噴灑，維護藥劑效果，待全鄉噴灑期程完成後，會額外安排時間補滿；此外，藥劑已稀釋，原則上不會對植物造成危害。

小黑蚊為生活帶來嚴重影響，定期噴灑藥劑也只能治標、不能治本，且藥劑經雨水沖刷，藥效即明顯降低，吉安鄉公所籲請民眾擔任環境衛生守門員，徹底落實「巡、倒、清、刷」，定期巡檢家園、倒掉容器裡的積水，清除刷洗青苔藍綠藻等病媒蚊孳生源，最後以稀釋後的漂白水進行環境消毒。

(中時 )