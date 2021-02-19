今年以來陸股續在高檔震盪，觀察10檔美元級別A股基金皆正報酬，且六檔基金報酬率超過5％、表現亮眼，從市場預期角度看，春節過後兩會，政策出台正向激勵市場，能有效提高市場風險偏好，政策紅利可期，有利分批或定額方式透過陸股基金參與A股後市行情。

日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，春節期間資金需求大，人行加大資金投放確保流動性穩定，使得春節過後資金面往往較充裕，同時政府部門各項任務指標都會在一季度實施，政策面相對寬鬆，加上銀行「開門紅」需求，放貸會相對寬鬆。其次，從資金角度看，年底至春節前後公司發獎金，年底結帳等因素，銀行資金進入到居民手中，年後可支配資金提升，配置各類資產的需求均增加。

黃上修指出，回顧近年來春節後出現下跌行情，包括2020年因新冠疫情爆發，恐慌情緒大肆蔓延，A股遭遇全面拋售。2018年及2013年為美股崩盤衝擊，及房地產調控措施突然加碼引發修正。因此今年未出現系統性風險及政策面突然轉向情況，A股春節後表現佳可期。

隨全國兩會召開，除將公布2021年宏觀經濟目標外，十四五規劃也將進入衝刺期，政策紅利可期，黃上修建議，看好陸股後市，可採分批或定額方式，透過陸股基金參與A股後市行情。

(工商 )