俗話說十年修得同船渡，百年修得共枕眠，感情從來沒有道理可言，需要的是彼此的包容和磨合，搜狐網命理專欄就點名，3星座男女在今年前半年桃花勢不可擋，可望迎來真愛，收穫美好愛情。

雙魚座：

浪漫多情的雙魚座對於愛情殷殷期待，這跟他們骨子裡害怕寂寞有關，因此渴望被愛，希望對方能對自己百般呵護。幸運的是，前半年會迎來不錯的桃花，但要注意的是，千萬不能太過感情用事，只要能夠成熟理性面對，距離雙魚座心裡想要的長相廝守就不遠了。

處女座：

待人處事謹慎的處女座相當優秀，人緣也很好，唯獨擺脫單身總是困難重重，這跟他們對於感情和另一半的高要求有關，加上處女座面對愛情較為悲觀、被動，想要發展一段關係本身難度就偏高。不過前半年有望遇到不錯的桃花，千萬別眼睜睜的看著機會溜走，那可就得不償失了！

巨蟹座：

巨蟹座相當期待一段感情的降臨，也渴望發展長久穩定的關係，最好是以結婚為前提交往，不過巨蟹座對感情相當被動，再加上敏感脆弱，導致他們不敢輕易動心，錯過的感情總是數不勝數。感性的巨蟹有時會對錯過的感情念念不忘，小心因此錯過了一段美好姻緣，耽誤餘生長久的幸福。

(中時新聞網)