當情侶在曖昧階段時，對另一半幾乎是百分百包容，男方甚至會放下面子，只為了把女友哄得服服貼貼，但一旦感情穩定或結婚後，也將看到雙方私底下的真面目，有些大男人開始不願意哄伴侶，讓不少女生直呼「婚前婚後差很多」，近日《搜狐》就分享3個從不哄老婆的星座男。

1.水瓶座

水瓶座的人在曖昧階段時，可說是非常浪漫，但感情穩定後，他們就會表現出現實的一面，尤其是水瓶男，會逐漸失去耐性去伺候另外一半。而水瓶男在感情中，會追求相處的舒適感，因此當另一半與他們發生爭執時，水瓶男容易逃避這種不舒服的環境，在結婚以後，對於哄會感到害羞與不好意思，因此頻率就會越來越少。

2.金牛座

金牛男個性憨厚老實，說話也不厲害，在他們眼裡，覺得自己屬於「多說多錯」的類型，因此並非他們不想哄老婆，而是覺得自己會火上澆油，儘管金牛男知道婚姻裡，夫妻關係要懂得包容，但由於他們脾氣固執，所以當對方犯錯時，金牛男會堅持正確的觀念，自然不願意妥協讓步。

3.牡羊座

牡羊座常被說是「長不大的孩子」，他們的骨子裡就是帶著孩子氣，再加上性格較衝動，因此在很多時候，經常需要另一半給面子，甚至要哄他們安撫情緒，在牡羊男的眼裡，認錯哄人非常沒面子，就算想要緩和爭吵氣氛，他們大多會用孩子氣的方式去逗伴侶開心，但有時甚至會起反效果，搞得老婆更生氣。

(中時新聞網)