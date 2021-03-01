死亡的許姓青年目前住在老婆娘家，是以每個月5千元租來的鐵皮屋供1家7口同住。（謝明俊攝）

根女伯父在車禍發生後協助胞弟照料家裡。（謝明俊攝）

車禍發生的苗124乙線台塑加油站前路段恰好是一處大彎道。（謝明俊攝）

日前發生在苗栗縣三灣鄉苗124乙線父子雙亡的死亡車禍案，死亡的許姓青年，出生後不久就父母雙亡，由舅父母養大，國中就離家自力更生，結識賽夏族的根姓老婆，兩人共生下2個孩子，死亡的么兒才4個月大，根家也是低收入戶，根女目前還在醫準備接受手術，龐大的醫療費雖可由福保支付，但2個家庭善後花費仍然讓家長傷透腦筋。

據了解，目前重傷就醫治療的18歲根姓女子，出生在南庄鄉蓬萊村，知名藝人也是蓬萊村賽夏族長老根誌優，是根女的堂伯父，早年根家都居住在蓬萊村大湳山區，後來根誌優因老家遭林務局以開路為由拆除，而搬至山下蓬萊村居住，根女父親後來搬至南庄街上，租下1棟鐵皮屋供一家7口同住，每個月租金5千元。

據根女的親伯父表示，侄女撞車當下是坐在副駕位置上抱著4個月大的么兒，受到強大撞擊力，侄女的骨盆斷裂，左腳踝嚴重骨折變形，都須經多次手術才能復原，2日侄女將接受第1次手術，單是固定骨盆骨頭的1個金屬片就要價5萬8千元，藥費也要好幾千塊，院方要求家屬要先自行準備。

根女伯父說，27歲的許姓侄女婿是來自屏東的排灣族，從國中開始離家自力更生，一度曾在彰化一家瀝青廠工作，3年前，侄女婿由網路交友平台上結識侄女，兩人開始交往，侄女婿才轉往老闆開設在三灣的另一家瀝青廠上班，夫妻倆共生下2個兒子，大兒子目前還不到2歲。

至於根女父母親，平日則在南庄當地打零工維生，領有低收入戶證明，目前與2個女兒、2個孫子以及女婿同住在租來的鐵皮屋，根女全家都有福利保險，根女住院全部費用雖然都由福保支付，但有部分費用仍需自付。

根女父親雖為貧戶，但仍熱心公益，目前是南庄東村守望相助隊隊員之一，守望隊長羅重盛得知根家不幸，立即發動隊員募捐得款2萬多元，希望能協助根家渡過難關。

(中時 )