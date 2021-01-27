馬來西亞疫情拉緊報，馬來西亞政府為防止新型冠狀病毒疫情再次擴大，決定延長實施「行動管制令」至3月31日止，針對此新措施，銘異（3060）27日代子公司發布公告指出，已備貨達十四天，對營運並無影響。

馬來西亞新冠疫情愈來愈嚴重，隨著確診病例不斷增加，馬來西亞國家元首也於日前宣布大馬全國進入緊急狀態，包括吉隆坡與5個州封鎖14天，均禁止所有群聚，餐廳禁內用可外帶，民眾移動範圍，僅限住家10公里，同時也發布命令指出，為防止新型冠狀病毒疫情再次擴大，延長實施「行動管制令」至3月31日止。以遏止新冠肺炎的病毒再度擴散。

銘異指出，雖然「行動管制令」延長至3月31日，所幸工業與製造業、建築業、服務業、貿易與物流、種植園及商品業等5大關鍵領域仍可照常運作，對公司生產及出貨均無重大影響。

銘異表示，目前產線上的員工仍可全數上班，但為防患於未然，管理層辦公室人員僅允許30％人員到班，惟目前仍可正常生產及出貨，再加上客戶物流倉現仍備足14天庫存，可 供客戶拉貨，目前對公司營運尚無重大影響。

(工商 )