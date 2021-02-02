美國航空（American Airlines）執行長帕克（Doug Parker）表示，公司可能發布新一輪無薪假警告，員工應該為此預做準備。他表示，美航預期到4月1日當政府對航空業勞工的援助到期時，公司仍將出現人力過剩的情況。

與其他美國同業一樣，去年12月美航也獲得150億美元薪資援助計畫的金援，以保護員工直到2021年3月的工作與薪資。當時航空業希望遭疫情重創的需求能隨著疫苗推出而復甦。

目前美國航空業正在向國會爭取第三輪薪資援助計畫，帕克表示將予以支持。他表示，這個辦法要比讓員工再次休假好得多，「我們知道要消滅這場疫病可能還要好幾個月」。

當第一輪政府薪資援助計畫於去年10月1日到期時，美航讓19,000名員工放無薪假，但在國會通過新紓困措施後，該公司在去年12月召回員工。帕克表示，他希望這次受影響的員工人數減少。

上周聯合航空（United Airlines）宣布，已向14,000名員工發出無薪假警告。達美航空與西南航空雖未祭出裁員行動，但已透過自願離職計畫裁減人力。

美國航空業去年虧損創下歷史新高，他們希望疫苗的推出能帶動產業復甦，但事實上疫苖接種與配發速度一直相當緩慢，而變種病毒卻已經觸發某些國家的旅行限制。

(時報資訊)