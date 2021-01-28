疫情下讓大陸外貿出現近20年未見漲勢，拉動藍領就業指數大幅回升，到去年底甚至已超過疫情前水準。近日由中國人民大學中國就業研究所發佈《中國藍領就業市場景氣指數報告》指出，2020年藍領就業景氣指數呈現先下降後穩定，最後大幅上升的趨勢，指數達到歷史新高3.89，較第3季的3.00進一步提升，並明顯高於上年同期水準的1.99。

報告顯示，受到疫情影響，2020年春節前後的藍領就業景氣指數最低，從第2季度開始恢復，並在12月達到歷史新高。

從企業端需求來看，從2020年6月開始，招聘需求人數和藍領指數都出現年增率成長，11月招聘需求人數年增幅達75％、藍領指數漲幅89％；12月招聘需求人數年增率更拉高到108％、藍領指數漲幅109％。

根據第一財經報導，此前對外貿大省企業的調研顯示，一些外貿企業的訂單已排到了今年上半年，甚至有的已拿到全年訂單，目前正在加班加點生產，而招工難是這些企業普遍面臨的問題。

同時當下為疫情防控，大陸各地提出「就地過年」號召，這也有利於勞動力的供給，可一定程度緩解外貿企業用工的燃眉之急。

(旺報 )