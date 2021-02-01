美國經濟數據12月個人支出月增率報-0.2％，前值自-0.4%下修至-0.7%，而上週五美股四大指數全面收黑，跌幅介於-1.64至-2.03%。其中指標股特斯拉跌逾5%、Apple下跌3.74%、AMD跌逾2%、台積電ADR跌3.43%。

台股處在5日線(15,572點)、10日線(15,732點)、月線(15,552點)之下，上週五尾盤跌幅擴大，最終下跌277.57點，跌幅1.80%，收在15,138.31點，成交金額為3,589.21億元。三大法人合計賣超385.05億元，外資賣超346.98億元、投信買超2.13億元、自營商賣超40.21億元。

台股價跌量縮，尚需拉長時間觀察；指數支撐為整數關卡15,000點附近，壓力為月線高點(約15,552)點附近。KD向下，短線高檔整理。

指數已跳空失守月線，因此操作建議持股比重調整至四成以下，靜待指數回穩，目前觀察能否重返五日線之上，方有止跌機會，否則指數屬於整理格局，台股選股方向為高殖利率、車用相關、半導體、內需、金融等族群。

(時報資訊)