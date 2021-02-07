中橫便道發生山林火災，森林護管員支援地面滅火。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

現場地勢陡峭達60度，森林護管員下探邊坡支援地面滅火。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

中橫便道19.3K發生森林火災，一夜燒光0.7公頃。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

中橫便道19.3K發生森林火災，上邊坡落石不斷，阻斷雙向通行。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真）

谷關工務段出動重機具清除路面落石，採監看方式管制通行。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真）

谷關工務段在山林火災控制後，採監看方式管制通行。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真）

谷關工務段在山林火災控制後，採監看方式管制通行。（谷關工務段提供／王文吉台中傳真）

天乾物燥，中橫便道19.3K 2/6日下午發生森林火災，一夜燒光0.7公頃。東勢林區理處確認為國有林八仙山事業區第85林班，立即啟動森林火災搶救機制，已動員31名森林護管員趕赴火場，空勤總隊也支援支援直升機投水搶救。

東勢林管處說明，森林火災地點位於八仙山事業區第85林班，現場地勢陡峭達60度，目視多濃煙，大部份燃燒矮灌叢輕質燃料及闊葉樹林，燃燒面積粗估0.7公頃。

為提升搶救效率，現場人員分成3隊，於上邊坡及下邊坡分頭進行搶救，上邊坡沿火場上緣開闢防火線及處理煙點，下邊坡已拉設150公尺水線進行灌灑，雙管齊下阻止火勢擴散。

東勢林管處並請求台中市消防局支援水車1部，同時通報空中勤務總隊，黑鷹直升機俟天候狀況允許立即起飛，協助進行空中投水，透過陸空聯合作業，全力滅火。火災發生原因將待火勢撲滅後，交由警消單位蒐證確認。

火燒山也阻斷中橫便道，谷關工務段段長呂正安表示，目前森林火災已獲控制，森林護管員正進行殘火處理，空勤直升機同步投水灌撒煙點；7日上午10時、12時採監看放行，後續將視搶救情形恢復年節5時段管制通行。

(中時 )