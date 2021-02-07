天乾物燥，中橫便道19.3K 2/6日下午發生森林火災，一夜燒光0.7公頃。東勢林區理處確認為國有林八仙山事業區第85林班，立即啟動森林火災搶救機制，已動員31名森林護管員趕赴火場，空勤總隊也支援支援直升機投水搶救。
東勢林管處說明，森林火災地點位於八仙山事業區第85林班，現場地勢陡峭達60度，目視多濃煙，大部份燃燒矮灌叢輕質燃料及闊葉樹林，燃燒面積粗估0.7公頃。
為提升搶救效率，現場人員分成3隊，於上邊坡及下邊坡分頭進行搶救，上邊坡沿火場上緣開闢防火線及處理煙點，下邊坡已拉設150公尺水線進行灌灑，雙管齊下阻止火勢擴散。
東勢林管處並請求台中市消防局支援水車1部，同時通報空中勤務總隊，黑鷹直升機俟天候狀況允許立即起飛，協助進行空中投水，透過陸空聯合作業，全力滅火。火災發生原因將待火勢撲滅後，交由警消單位蒐證確認。
火燒山也阻斷中橫便道，谷關工務段段長呂正安表示，目前森林火災已獲控制，森林護管員正進行殘火處理，空勤直升機同步投水灌撒煙點；7日上午10時、12時採監看放行，後續將視搶救情形恢復年節5時段管制通行。
(中時 )
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