農曆春節7天假期即將展開，新竹縣政府近日改版旅遊手冊，分為「日安竹縣」、「玩美竹縣」2種版本，放置於高鐵新竹站、合興車站旅遊服務中心，提供免費索取，讓外地遊客能一覽新竹縣風光，選擇適合自己的旅程，暢遊新竹縣的好山好水的風光。

新竹縣長楊文科表示，新竹縣具有豐富的自然景觀及人文特色，歡迎旅客透過旅遊手冊，認識新竹縣的在地人文風情，不過他也提醒，正值防疫期間，民眾出遊務必要佩戴口罩、隨身攜帶消毒產品，做好健康防護，過年走走步道、維持運動習慣，更能強身健體。

新竹縣政府交通旅遊處長游志祥表示，「日安竹縣」版本透過可愛手繪風格，設計封面，搭配皮皮獅共同遊覽，手冊內的公車遊程共有5班公車，分別為台灣好行獅山線、觀光巴士 1號、2號、5號以及6號，帶領民眾遊覽沿途景點，例如可走訪綠世界生態農場、北埔老街、金谷農場、關西小熊博物館及內灣大橋。

「日安竹縣」也蒐集縣內各式伴手禮、優質住宿，提供民眾及旅客參考。游志祥也介紹，「玩美竹縣」則以柿子、花海為設計基礎，跨頁美景涵括13鄉鎮市超過50處精選景點的導覽地圖，包含新豐的濱海、五峰的山景、峨嵋的湖泊等，凸顯在地特色，帶領旅客上山、下海、遊湖，飽覽自然風情。

此外，為了鼓勵民眾親近山林，旅遊手冊內也精選6條步道，包含竹北市、新豐鄉接壤的鳳崎落日步道、芎林鄉飛鳳山步道、五峰鄉野馬瞰山步道、尖石鄉的老鷹溪步道、青蛙石天空步道、馬胎古道，楊文科表示，歡迎民眾在新春假期來新竹縣走春，吸收山林芬多精。

(中時 )