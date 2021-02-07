八仙山事業區第85林班起火，空勤直升機掛水袋投入滅火。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東勢林區管理處動員森林護管員進行地面滅火及處理煙點。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

森林護管員克服超過60度的陡峭地勢，逐步下探至火場煙點進行地面滅火及樹頭火處理。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

中橫便道19.3K森林火災歷經8小時地面及空中搶救，火場下邊坡火勢已獲控制。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

台中市八仙山事業區第85林班即中橫便道19.3K發生森林火災，東勢林管處7日動員森林護管員並協調台中市消防局、空勤總隊第二大隊及警政署保安警察第七總隊第五大隊支援，總計62人投入火場救援，歷經8小時地面及空中搶救，火場下邊坡火勢已獲控制，正持續搶救中橫便道上邊坡火勢。

東勢林區管理處動員50名人力，犧牲假期投入救火，森林護管員更頂著烈陽及烈焰雙重考驗，忍受濃煙，在現場拉設350公尺水線防止火勢擴散，並克服超過60度的陡峭地勢，逐步攀登至火場煙點進行地面滅火及樹頭火處理。

同時配合空勤直升機出動2架次，累計投水19次，水量38公噸，終於在各方堅持不懈的努力下初步控制火勢，惟現場仍有部分悶燒情形。入夜後，東勢林區管理處亦派員於安全位置監控火場，經初判燃燒面積約0.7公頃。

東勢林管處呼籲，民眾如有通過中橫便道19.3k請避免駐足觀賞，並注意自身安全，也希望民眾進入山林時小心用火安全，以免引發森林野火，請大家一起守護台灣珍貴的山林資源。

(中時 )