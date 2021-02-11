女性森林護管員巾幗不讓鬚眉，無畏崎嶇地勢，忍受濃煙，拉設水線進行殘火整理。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

空勤黑鷹直升機空中投水灌灑，提升滅火效能，累計投水104次，共208公噸。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

年假前夕，台中市和平區八仙山事業區第85林班(中橫便道19.3K)森林火災，自2月6日下午4時接獲通報起，共動員277人次投入火場進行滅火工作，終於在東勢林區管理處、台中市政府消防局、內政部警政署保安警察第七總隊第五大隊及空勤總隊等單位通力合作下，火勢終於在今日熄滅，燃燒面積約0.8公頃。

火場林相為針闊葉混淆林及芒草等不連續燃料，地形極為陡峭。東勢林區管理處第一時間啟動滅火機制，成立前進指揮所，因地勢陡峭，派出多位森林護管員組成精銳滅火部隊，架設繩索攀登近乎垂直地勢，直攻火場處理悶燒樹頭及多處火點，克服險竣地勢，並背負滅火彈成功處理樹幹火，阻絕火勢向外延燒。

其中更有女性森林護管員巾幗不讓鬚眉，無畏崎嶇地勢，忍受濃煙，拉設水線進行殘火整理並移除腐質層燃料，同時空勤黑鷹直升機空中投水灌灑，提升滅火效能，累計投水104次，共208公噸，陸空全力合作，守住台灣珍貴的山林資源，護管員也可以安心回家過年了。

(中時 )