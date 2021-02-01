台南市安南區民宅防火巷內堆置的雜物起火燃燒。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市安南區同安路巷內民宅，1日清晨傳出火警。消防人員據報到場搶救時，發現是相鄰2棟透天厝中防火巷堆置的回收雜物起火，還好緊臨防火巷的前台南市議員吳清遊一家，聽到樓下玻璃窗有爆裂聲，趕緊呼叫全家逃生，另戶人家也及時逃出，消防人員10多分鐘即撲滅火勢，並沒有延燒，起火原因正由消防局火調科調查中。

今天清晨6點21分左右，消防局119勤務指揮中心接獲民眾報案，指安南區同安路巷內民宅旁，3樓建物1樓起火。報案鄰居不知屋內有無人員受困，中心出動安南等分隊19車45人前往搶救。

清晨6點28分左右，安南分隊在途中發現大量濃煙，請求支援，抵達現場後發現防火巷內難燃燒雜物起火，已燃燒至其中1戶屋內，經出水搶救後，相鄰2棟民棟住戶都已撤出。6點38分現場火勢撲滅，消防人員潔搜索各房間確定屋內無人受困。

消防人員發現，現場燃燒廢棄物面積約2平方公尺，無財物損失，起火原因無法判斷，需進一步火調。由於住戶並沒有安裝住警器，消防人員也加強宣導。

吳清遊說，他聽到樓下玻璃窗有爆裂聲響，起床察看後才知道是防火巷雜物起火，馬上呼叫家人逃生，鄰居也及時逃出，沒有人員受傷，真是不幸中的大幸。

(中時 )