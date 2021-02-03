竹崎森林大火 航特部C-47直升機空中灑水40噸順利撲減（圖／陸軍航空特戰指揮部提供）

竹崎森林大火 航特部C-47直升機空中灑水40噸順利撲減

位於竹東崎鄕的一處林班地上午突然發生森林火災，由於近來天氣乾燥，火勢迅速蔓延，但火場位置偏遠，消防局及林務局不易派員，立即請求陸軍航特部尋求支援，航特部獲報後派遣CH-47直升機吊掛水袋方式進行空中灑水，5個半小時內飛了8趟，總計灑水40公噸，順利將火勢撲滅，阻絕延燒的危機。

竹崎森林大火 航特部C-47直升機空中灑水40噸順利撲減（圖／陸軍航空特戰指揮部提供）

陸軍航空特戰指揮部表示，因應嘉義縣竹崎鄉林班地森林火災，本部接獲國軍聯合作戰指揮中心命令，於今（3）日0800時自臺南歸仁基地派遣CH-47直升機1架(機號：7304)支援空中灑水滅火任務。本次任務機往返任務區及曾文水庫汲水，共計投放8趟次，總投放水量共4萬公升，飛行時數計5小時30分鐘，任務機於火場獲得控制後，並於1545時平安返降歸仁基地，圓滿達成任務。

航特部指出，本次奉命協力森林火災滅火任務，除展現航特部是一支「平日能救災，戰時能作戰」的精銳勁旅，未來仍持續依上級指導協力救援任務，彰顯國軍即刻救援的災防能量，守護國土安全。

(中時新聞網)