【愛傳媒陳朝平專欄】美軍太平洋司令部發布聲明表示：「羅斯福號航空母艦打擊群，密切監控所有大陸人民解放軍海軍及空軍的行動，他們從不曾對美國海軍船艦、飛機、艦上人員構成威脅。」「但此舉（大陸軍機監控美國航母打擊群），符合北京當局破壞穩定及侵略行為的模式」。

上述聲明，姑且稱之為A聲明，如果將A聲明改為以下字句的B聲明，你能否接受？

大陸解放軍大西洋暨加勒比海司令部發布聲明表示：「山東號航空母艦打擊群，密切監控所有美國海軍及空軍的行動，他們從不曾對大陸海軍船艦、飛機、艦上人員構成威脅。」「但美國軍機監控大陸航母打擊群的行為，符合華府當局破壞穩定及侵略行為的模式」。

如果，你能接受A聲明，卻不能接受B聲明，那麼，你已深受西方國際媒體的毒素，甘願臣服於美國霸權主義之下。

如果，你連加勒比海位於何處、山東號航空母艦都不知道，那麼，無知近乎白癡，也無須往下閱讀。

我們對某些國家的刻板印象、對國際社會的認知，絕大多數來自於國際媒體的報導和詮釋，極少出於直接取得的資訊和親身的體驗。壟斷了國際媒體，就壟斷了人們對特定國家的刻板印象和對國際社會的認知。

國際媒體長期在西方、特別是美國的掌控下，非西方國家，包括大陸在內的任何行動都有可能被妖魔化成破壞穩定及侵略行為。

相反地，美國破壞區域穩定和侵略他國行動，卻被神聖化為捍衛自由民主、維護人權的行為。

壟斷國際媒體，獨佔話語權，方能成就國際霸權！冷戰時期，蘇聯領導的華沙公約組織，無法與大西洋公約組織對抗，關鍵在於美國壟斷國際媒體。半島電視異軍突起，原因也是要突破西方媒體對阿拉伯國家與族群的扭曲。

好萊塢電影《第一滴血》，史特龍主演的越戰退伍軍人，潛入越南如入無人之境，在阿富汗單騎對抗蘇聯戰鬥直升機，被譽美國英雄。

2017年，川普已啟動美中衝突的序幕，吳京主演的電影「戰狼2」，只因有濃厚的民族主義，就被西方媒體指為大陸「戰狼外交」的象徵。

同樣是豺狼虎豹，之於美國，是解救未開發國家的英雄；之於大陸，卻成了恃強欺弱的大壞蛋？美國有權用無人機擊殺伊朗核彈之父，伊朗以飛彈襲擊美國軍營，卻成了媒體眼中的恐怖分子？

民進黨執政後，處心積慮壟斷國內媒體，禁止另類聲音和觀點，何嘗不是出於同樣心理？

美中衝突，大陸欲勝，首須改善國際形象。改善國際形象，則須突破美國對國際媒體的壟斷，搶占國際話語權，那麼，何妨師法半島電視台，在國際間採取「鄉村包圍城市」的戰略？

作者為資深媒體人

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(中時新聞網)