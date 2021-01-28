台中市政府客委會「八寶圳與八仙山林鐵客家文化廊道計畫」，延續中央客委會「浪漫臺三線國家自然步道網絡建置及整體發展規劃」，獲得中央「客庄創生環境營造計畫」168萬元補助，將東勢客家文化園區的「樟之細路」延伸至台中市台三線大埔客庄，並串連既有軸線，導引東豐自行車道遊客，由原橫向移動，轉為縱向深入八寶圳及八仙山林業鐵道沿線，體驗大埔客庄聚落產業鏈及豐富歷史人文。

台中市客委會28日於石岡舉辦「八寶圳與八仙山林鐵客家文化廊道計畫」第一場地方說明會，由市府客委會主委江俊龍主持。農委會農田水利署台中管理處站長林竑逸、林務局東勢林管處、市府農業局、豐原、石岡、新社、東勢區公所皆派代表出席，多位地方里長與社團也到場一同關心台中山城未來發展。

民眾肯定客委會提出的「八寶圳與八仙山林鐵客家文化廊道計畫」。（台中市客委會提供／王文吉台中傳真）

民眾踴躍出席說明會，關心地方發展。（台中市客委會提供／王文吉台中傳真）

客委會主委江俊龍表示，八寶圳為台中農業發展的重要水源，八仙山林業鐵道則代表著過往客家先民參與台灣林業發展的過程，大埔客家文化更是台中不可缺少的一塊文化拼圖。透過此次計畫，整合計畫內東勢、石岡、新社、豐原等客家文化重點發展區，以地方創生機制活化地方產業，為大埔客庄注入更多元的活力。

新社中和里長鄭文章表示，新社區除龍安宮景點營造外，能配合白冷圳景觀以健行步道作為規劃；和盛社區理事長簡金英說，希望八寶圳溯源親水生態區能優先施作，恢復和盛社區昔日榮景；黃姓民眾提到，希望市府能在石岡和盛社區、龍安橋及東勢大茅埔做連接，發展一條自行車旅遊廊道系統，帶動地方經濟發展。

江俊龍說明，此次計畫預計召開2場地方說明會，並研提八寶圳與八仙山林鐵周邊4處示範計畫，將計畫構想向居民報告並聽取地方建議，期望整合多方建言，以地方參與的方式共同凝聚客家文化廊道的發展藍圖。

(中時 )