苗栗縣政府推動原鄉深度旅遊，3日啟動苗栗縣原住民族假日藝文系列活動，將於農曆春節期間以及整年度，在泰雅文化產業園區、賽夏族民俗文物館規畫假日藝文系列活動，透過音樂、舞蹈展現原住民文化特色，邀請遊客體驗原住民的人文風情。

縣府祕書長陳斌山與原民會族群委員高美容等人，3日啟動原住民族泰雅、賽夏假日藝文系列活動，陳斌山表示，原住民族假日藝文系列為苗栗縣年度藝文盛會，展演活動從農曆新年初一揭開序幕，透過藝文串聯賽夏、泰雅2大原住民族群，不僅有精彩表演，泰雅文物館、賽夏民俗文物館也持續開放參觀，讓遊客深度了解原住民文化與祭儀，適合春節期安排原鄉深度之旅，感受原住民文化藝術與風情。

縣府原住民族事務中心說明，除春節期間，27日起至12月底每月第二、四周的星期六皆安排藝文展演活動，泰雅文物館安排100場次的精采表演，共有4組歌舞團體、3組樂團、1組學校團體及15個街頭藝人，夏族民俗文物館計25場次的精彩表演，共有4組歌舞團體、2組樂團，及12組街頭藝人，透過精采的表演，發揚原住民文化、音樂、舞蹈，帶動泰雅文物館、賽夏族民俗文物館人潮。

(中時 )