中市烏日區知高圳步道旁有一處「好漢坡」，因登頂可飽覽大肚、烏日景色，成為許多順道攀爬的步道，不過由於該處數多位地主所有，加上坡度陡，民眾自行以廢棄輪胎鋪成階梯，行走不便，經多年努力，終獲地主同意利用，市府將改善，成為串連知高圳的景點。

議員吳瓊華表示，此段風景秀麗，已經成為打卡景點，不過因為坡陡及地面泥地鬆散，平常就易滑倒，雨天就更濕滑，多年來有很多民眾反映，但市府總使不上力，主因是這處含有多筆私人土地，整理需要地主同意，多年努力下，終於找齊地主，簽下同意書，未來前段160公尺左右，由公所負責，後段由市府觀旅局來協助規劃，以符合登山安全需求。

臨近烏日區知高圳步道的「好漢坡」，因地處多位地主所有，民眾自行以廢輪胎修築了一條步道，台中市議員吳瓊華3日表示很難行走，現已獲得地主同意，市府將來改善。（黃國峰攝）

臨近烏日區知高圳步道的「好漢坡」登頂可飽覽大肚、烏日景色，是打卡景點，不過步道是民眾自行以廢輪胎修築，相當難走。（黃國峰攝）

中市府觀旅局科長林政勳表示，觀旅局將協助進行第二階段工程（廢輪胎路段），等爭取經費後，再跟地方協調，會盡量保有原風貌、並以維護生態並增加安全措施為設想，讓民眾行走時更加安全，以帶動地方觀光發展。

地主代表指出，這邊經常有很多人來爬山，但因為地勢不平相當危險，下坡時踏在輪胎上，腳容易扭到，再加上經常會火燒山，消防車很不好開上來，為了大家安全一定要改善。

(中時 )