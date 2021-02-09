春節將至，依勞動基準法規定，除夕及農曆春節(正月初一至初三)為國定假日，雇主若請勞工當日出勤，依法應加倍發給工資；若應放假日適逢休息日或例假日，勞資雙方應協商另擇其他工作日補休，補休日可由勞資雙方協商議定。雇主如徵得勞工同意在國定假日、補假日或休息日出勤，則應依照假別性質發給加班費。

勞工局說，事業單位如為週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假日的出勤模式，今年2月13日及14日(初二、初三)逢休息日與例假，依勞動基準法施行細則規定，必須擇日補假，又勞雇雙方如約定在2月15日及16日(初四、初五)補假，可形成6天連假，因補假當天性質為國定假日，因此，如勞工在2月15日及16日上班，雇主應加倍發給工資，若是2月13日出勤，則應給付休息日加班費。

事業單位如欲比照今年度政府行政機關辦公日曆，調整為7天春節連假，可依彈性工時規定，有工會者，經工會同意；無工會者，經勞資會議同意程序，施行八週彈性工時。將2月20日的休息日與2月10日的工作日調整互換，調整後的2月10日已成為休息日，雇主屆時如再需勞工於該日出勤，應給付休息日加班費。

勞工局代理局長羅群穆指出，休假日為勞動基準法所保障的勞工權利，事業單位如僱用月薪制或部分工時勞工，使月薪制勞工於國定假日出勤，出勤時數在正常工時內，均應加倍發給1日工資。

此外，如為按日或按時計酬的部分工時勞工，也應按出勤時數發給加倍工資，雖工作態樣不一，也應遵守勞動基準法規定，落實照顧勞工休假權益。

(中時 )