「吉安創客棧」同時也會作為吉安鄉公所推動客家事務發展的場域。（羅亦晽攝）

吉安鄉公所利用曾是專賣局收購菸葉的「福興買菸場」，再造成為「吉安創客棧」，並作為創意孵育基地，吸引青年洄游返鄉生根。（吉安鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣吉安鄉的「福興買菸場」，曾是日治時期專賣局在東部最早收購菸葉的場所，鄉公所重新整修其閒置空間再造成為「吉安創客棧」，日前甫啟用，除保存歷史建築，並由花蓮縣創新創業協會認養，透過開設設計、產業、行銷等系列研習課程，作為創意孵育基地，吸引青年洄游返鄉生根。

客委會去年利用「吉安鄉南埔客家溯源計畫海唇情深一客庄二期工程」與「客庄社區環境營造」共挹注4499萬元經費，協助吉安鄉公所整修轄內各樣建設，其中，利用經費900萬元及自籌100萬元，陸續將福興買菸場整建完成為吉安創客棧。

吉安鄉長游淑貞感謝中央、花蓮縣府與地方支持，讓青年的夢想能有起飛的場域，「創客」（Mak-er）中的「創」意指共同創造、創新與實踐，「客」則是指從事活動的人，同時象徵好客之意。「吉安創客棧」將結合社會多項資源，提供地方青年創業服務諮詢，並執行客家事務推動發展工作，開辦客家手作等技能培訓課程。

創新創業協會理事長陳皇丞說，來自各行各業菁英的成員們，樂意分享打拼經驗，協會服務項目中另提供100萬以下創業金諮詢輔導，鼓勵在地青年勇敢創業、圓夢。「吉安創客棧」不僅是客家文化推展平台，他和協會成員將全力協助推動青年創業各項服務，讓此處成為青年創生洄游發展基地。

吉安鄉是花東縱谷客家第一庄，鄉公所秉持好客精神，亦在館內提供「奉茶」服務，作為民眾、遊客休憩的休閒場域外，後備軍人服務中心未來也將於該處成立服務站，提供相關諮詢服務。

(中時 )